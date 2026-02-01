Visite guidée La Cartoucherie rue de Chony Bourg-lès-Valence

Visite guidée La Cartoucherie

rue de Chony RDV à l’entrée rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-13 14:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Partez la découverte de la transformation d’une usine de textile en cartoucherie nationale. La visite vous dévoilera l’histoire de ce site industriel du XIXᵉ siècle aujourd’hui remarquablement restauré et réhabilité.

rue de Chony RDV à l’entrée rue de Chony Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Discover the transformation of a textile factory into a national cartridge factory. The tour will reveal the history of this 19th-century industrial site, now remarkably restored and rehabilitated.

