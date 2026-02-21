Visite guidée La Cathédrale de A à Z Bourges
Visite guidée La Cathédrale de A à Z
Partez à la découverte de la majestueuse Cathédrale Saint-Étienne de Bourges, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pendant deux heures, votre guide vous dévoile les secrets de ce chef-d’œuvre gothique ses sculptures impressionnantes, ses vitraux lumineux, son architecture spectaculaire et les grandes histoires qui ont marqué ses pierres depuis plus de 800 ans. Départ avec un minimum de 2 personnes. 7 .
Office de Tourisme Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60
English :
Guided tour: Saint Etienne Cathedral
