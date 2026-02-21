Visite guidée La Cathédrale de A à Z Bourges

Visite guidée La Cathédrale de A à Z

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Début : 2026-04-06 15:30:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

2026-04-06 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-14 2026-05-23

Partez à la découverte de la majestueuse Cathédrale Saint-Étienne de Bourges, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pendant deux heures, votre guide vous dévoile les secrets de ce chef-d’œuvre gothique ses sculptures impressionnantes, ses vitraux lumineux, son architecture spectaculaire et les grandes histoires qui ont marqué ses pierres depuis plus de 800 ans. Départ avec un minimum de 2 personnes. 7 .

English :

Guided tour: Saint Etienne Cathedral

