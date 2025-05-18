Visite guidée La cathédrale de bas en haut Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Début : 2025-08-17 15:30:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

La cathédrale présente un condensé de l’architecture religieuse, du 6e siècle à nos jours. En sous-sol, accessible en visite guidée, se trouve le baptistère mérovingien de la première cathédrale. L’église a été rebâtie plusieurs fois, notamment en style gothique à partir du 13e siècle. Les bâtisseurs choisissent alors de conserver le chœur roman des 11e et 12e siècles la cathédrale de Nevers est une des rares églises françaises à deux chœurs ! Pendant la Seconde Guerre Mondiale, l’édifice est bombardé et une restauration importante s’ensuit, incluant la commande de plus de 1000 m2 de vitraux contemporains. Puis, partez à l’ascension de la tour Bohier, qui du haut de ses 52 mètres et 285 marches, vous permettra d’embrasser un panorama époustouflant sur la Loire, et sur l’ensemble de la ville. Une visite à la croisée de l’histoire et de la création !

Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Tous publics dès 8 ans. 10€ / 5€. Inscription culture.nevers.fr .

