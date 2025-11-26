Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Place Louis Pasteur Bayonne

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco aiu titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie et son cloître recèlent de nombreuses merveilles.

Vous découvrez une remarquable vitrail renaissance, un très bel ensemble de fresques du 19ème siècle, et un élément haituellement inaccessible au public le décor sculpté médiéval du portail sud. .

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

