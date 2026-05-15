Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Place Louis Pasteur Bayonne
Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Place Louis Pasteur Bayonne dimanche 23 août 2026.
Bayonne
Visite guidée La cathédrale et ses merveilles
Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie recèle de nombreuses merveilles.
Vous découvrez une remarquable vitrail renaissance, un décor raffiné du 19ème siècle, et un élément inaccessible au public le décor sculpté médiéval du portail sud. .
Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée La cathédrale et ses merveilles
L’événement Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI THEATRE MICHEL PORTAL Bayonne 19 mai 2026
- Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini Théâtre Michel Portal Bayonne 19 mai 2026
- Bisita gidatua Baiona ezagutu 25 place des basques Bayonne 20 mai 2026
- Zentzumen guztien museoa Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne 20 mai 2026
- Marché de quartier Place des gascons Bayonne 20 mai 2026