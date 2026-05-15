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Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Place Louis Pasteur Bayonne

Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Place Louis Pasteur Bayonne

Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Place Louis Pasteur Bayonne dimanche 23 août 2026.

Lieu : Place Louis Pasteur

Adresse : Entrée du cloître

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 10 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée La cathédrale et ses merveilles

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie recèle de nombreuses merveilles.
Vous découvrez une remarquable vitrail renaissance, un décor raffiné du 19ème siècle, et un élément inaccessible au public le décor sculpté médiéval du portail sud.   .

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée La cathédrale et ses merveilles

L’événement Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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