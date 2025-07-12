Visite guidée La cathédrale insolite Amiens
Visite guidée La cathédrale insolite Amiens samedi 12 juillet 2025.
Visite guidée La cathédrale insolite
23, place Notre-Dame Amiens Somme
Début : 2025-07-12 14:00:00
fin : 2026-01-11 15:00:00
2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-10 2025-08-24 2025-10-04 2025-10-18 2025-11-29 2026-01-11 2026-02-08 2026-03-14 2026-03-28
Chaque mois, des visites insolites de ce monument si emblématique. Biblique, thématique, littéraire, artistique autant de sujets qui vont vous ravir tout au long de cette année !
NOUVEAU RDV au Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine
(CIAP 23, Place Notre-Dame) pour bien commencer votre visite !
Durée 1h
RENDEZ-VOUS
Samedi 12 juillet à 14h La polychromie
Samedi 19 juillet à 14h Les saints Picards
Samedi 26 juillet à 14h La musique dans la cathédrale
Dimanche 10 août à 15h L’art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle autour de l’œuvre de Jean Veyren (1707-1788)
Dimanche 24 août à 15h Les monuments funéraires sculptés
Samedi 4 octobre à 14h Les quadrilobes des vices et des vertus dans le portail central
Samedi 18 octobre à 14h Sur les traces de Saint-Jacques de- Compostelle
Samedi 29 novembre à 14h Les Rois mages
Dimanche 11 janvier à 15h Saints guérisseurs et thaumaturges
Dimanche 8 février à 15h Le labyrinthe
Samedi 14 mars à 14h Entre la peste et le choléra les arts et les épidémies à Notre-Dame d’Amiens (XVIIe XIXe siècles)
Samedi 28 mars à 14h Les quatre éléments
Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
Rubrique « Rendez-vous et ateliers jeune public Amiens, Métropole d’art et d’histoire »
23, place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
English :
Every month, unusual tours of this emblematic monument. Biblical, thematic, literary, artistic: there’s something for everyone this year!
NEW appointment at the Centre d?Interprétation de l?Architecture du Patrimoine
(CIAP ? 23, Place Notre-Dame) to get your visit off to a great start!
Duration: 1 hour
RENDEZ-VOUS
Saturday, July 12 at 2pm: Polychromy
Saturday, July 19, 2pm: Picardy saints
Saturday, July 26, 2pm: Music in the cathedral
Sunday, August 10, 3pm: L?art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle: autour de l?uvre de Jean Veyren (1707-1788) (The art of locksmithing at Notre-Dame in the 18th century: around the work of Jean Veyren (1707-1788))
Sunday, August 24, 3pm: Sculpted funerary monuments
Saturday, October 4, 2pm: The quadrilobes of vices and virtues in the central portal
Saturday, October 18, 2pm: In the footsteps of Santiago de Compostela
Saturday, November 29, 2pm: The Three Wise Men
Sunday, January 11, 3pm: Saint healers and miracle workers
Sunday, February 8, 3pm: The Labyrinth
Saturday, March 14, 2pm: Between plague and cholera: the arts and epidemics at Notre-Dame d?Amiens (17th-19th centuries)
Saturday, March 28, 2pm: The four elements
Reservations MUST be made: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
Under « Events and workshops for young audiences Amiens, Métropole d’art et d’histoire »
German :
Jeden Monat gibt es ungewöhnliche Besichtigungen dieses so symbolträchtigen Bauwerks. Biblisch, thematisch, literarisch, künstlerisch: So viele Themen, die Sie das ganze Jahr über begeistern werden!
NEUER TERMIN im Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine (CIAP)
(CIAP ? 23, Place Notre-Dame), um Ihren Besuch richtig zu beginnen!
Dauer 1 Stunde
RENDEZ-VOUS:
Samstag, 12. Juli um 14 Uhr: Die Polychromie
Samstag, 19. Juli, 14 Uhr: Die Picardischen Heiligen
Samstag, 26. Juli, 14 Uhr: Die Musik in der Kathedrale
Sonntag, 10. August, 15 Uhr: Die Kunst der Schlosserei an Notre-Dame im 18. Jahrhundert: rund um das Werk von Jean Veyren (1707-1788)
Sonntag, 24. August um 15 Uhr: Die gemeißelten Grabdenkmäler
Samstag, 4. Oktober, 14 Uhr: Die Vierpassformen der Laster und Tugenden im Hauptportal
Samstag, 18. Oktober um 14 Uhr: Auf den Spuren von Santiago de- Compostela
Samstag, 29. November um 14 Uhr: Die Heiligen Drei Könige
Sonntag, 11. Januar um 15 Uhr: Heilige Heiler und Wundertäter
Sonntag, 8. Februar um 15 Uhr: Das Labyrinth
Samstag, 14. März um 14 Uhr: Zwischen Pest und Cholera: Kunst und Epidemien in Notre-Dame d’Amiens (17. bis 19. Jahrhundert)
Samstag, 28. März um 14 Uhr: Die vier Elemente
Reservierung OBLIGATORISCH: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
Rubrik « Termine und Workshops für junges Publikum Amiens, Métropole d’art et d’histoire »
Italiano :
Ogni mese proponiamo visite insolite a questo monumento iconico. Bibliche, tematiche, letterarie, artistiche: quest’anno ce n’è per tutti i gusti!
NUOVO appuntamento al Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine
(CIAP ? 23, Place Notre-Dame) per iniziare al meglio la vostra visita!
Durata: 1 ora
RENDEZ-VOUS
Sabato 12 luglio alle 14.00: Policromia
Sabato 19 luglio alle 14.00: I santi Picard
Sabato 26 luglio alle ore 14.00: Musica nella cattedrale
Domenica 10 agosto alle 15.00: L’arte della serratura a Notre-Dame nel XVIII secolo: intorno all’opera di Jean Veyren (1707-1788) (in francese)
Domenica 24 agosto, ore 15.00: Monumenti funerari scolpiti
Sabato 4 ottobre, ore 14.00: I quadrilobi dei vizi e delle virtù nel portale centrale
Sabato 18 ottobre, ore 14.00: Sulle orme di Santiago de Compostela
Sabato 29 novembre, ore 14.00: I tre Re Magi
Domenica 11 gennaio, ore 15: Santi guaritori e operatori di miracoli
Domenica 8 febbraio, ore 15: Il labirinto
Sabato 14 marzo, ore 14.00: Tra peste e colera: le arti e le epidemie a Notre-Dame d’Amiens (secoli XVII-XIX)
Sabato 28 marzo alle 14.00: I quattro elementi
È indispensabile la prenotazione: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
Alla voce « Eventi e laboratori per giovani Amiens, Métropole d’art et d’histoire »
Espanol :
Todos los meses ofrecemos visitas insólitas a este emblemático monumento. Bíblicas, temáticas, literarias, artísticas: ¡este año hay para todos los gustos!
NUEVA cita en el Centro de Interpretación de la Arquitectura del Patrimonio
(CIAP ? 23, Place Notre-Dame) para comenzar su visita con buen pie
Duración: 1 hora
RENDEZ-VOUS
Sábado 12 de julio a las 14:00 h: Policromía
Sábado 19 de julio a las 14:00 h: Los santos Picardos
Sábado 26 de julio a las 14:00 h: Música en la catedral
Domingo 10 de agosto a las 15:00 h: L’art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle autour de l? uvre de Jean Veyren (1707-1788) (El arte de la cerrajería en Notre-Dame en el siglo XVIII: en torno a la obra de Jean Veyren (1707-1788)) (en francés)
Domingo 24 de agosto a las 15:00 h: Monumentos funerarios esculpidos
Sábado 4 de octubre, a las 14:00 h: Los cuadrilóbulos de los vicios y las virtudes del pórtico central
Sábado 18 de octubre, 14:00 h: Tras las huellas de Santiago de Compostela
Sábado 29 de noviembre, a las 14:00 h: Los Reyes Magos
Domingo 11 de enero a las 15:00 h: Santos curanderos y taumaturgos
Domingo 8 de febrero a las 15.00 h: El laberinto
Sábado 14 de marzo a las 14:00 h: Entre la peste y el cólera: las artes y las epidemias en Notre-Dame de Amiens (siglos XVII-XIX)
Sábado 28 de marzo a las 14:00 h: Los cuatro elementos
Reserva obligatoria: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
En « Eventos y talleres para jóvenes Amiens, Métropole d’art et d’histoire »
L’événement Visite guidée La cathédrale insolite Amiens a été mis à jour le 2019-09-13 par OT D’AMIENS