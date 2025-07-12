Visite guidée La cathédrale insolite Amiens

Visite guidée La cathédrale insolite Amiens samedi 12 juillet 2025.

Visite guidée La cathédrale insolite

23, place Notre-Dame Amiens Somme

Début : 2025-07-12 14:00:00

2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-10 2025-08-24 2025-10-04 2025-10-18 2025-11-29 2026-01-11 2026-02-08 2026-03-14 2026-03-28

Chaque mois, des visites insolites de ce monument si emblématique. Biblique, thématique, littéraire, artistique autant de sujets qui vont vous ravir tout au long de cette année !

NOUVEAU RDV au Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine

(CIAP 23, Place Notre-Dame) pour bien commencer votre visite !

Durée 1h

RENDEZ-VOUS

Samedi 12 juillet à 14h La polychromie

Samedi 19 juillet à 14h Les saints Picards

Samedi 26 juillet à 14h La musique dans la cathédrale

Dimanche 10 août à 15h L’art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle autour de l’œuvre de Jean Veyren (1707-1788)

Dimanche 24 août à 15h Les monuments funéraires sculptés

Samedi 4 octobre à 14h Les quadrilobes des vices et des vertus dans le portail central

Samedi 18 octobre à 14h Sur les traces de Saint-Jacques de- Compostelle

Samedi 29 novembre à 14h Les Rois mages

Dimanche 11 janvier à 15h Saints guérisseurs et thaumaturges

Dimanche 8 février à 15h Le labyrinthe

Samedi 14 mars à 14h Entre la peste et le choléra les arts et les épidémies à Notre-Dame d’Amiens (XVIIe XIXe siècles)

Samedi 28 mars à 14h Les quatre éléments

Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Rubrique « Rendez-vous et ateliers jeune public Amiens, Métropole d’art et d’histoire »

23, place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

English :

Every month, unusual tours of this emblematic monument. Biblical, thematic, literary, artistic: there’s something for everyone this year!

NEW appointment at the Centre d?Interprétation de l?Architecture du Patrimoine

(CIAP ? 23, Place Notre-Dame) to get your visit off to a great start!

Duration: 1 hour

RENDEZ-VOUS

Saturday, July 12 at 2pm: Polychromy

Saturday, July 19, 2pm: Picardy saints

Saturday, July 26, 2pm: Music in the cathedral

Sunday, August 10, 3pm: L?art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle: autour de l?uvre de Jean Veyren (1707-1788) (The art of locksmithing at Notre-Dame in the 18th century: around the work of Jean Veyren (1707-1788))

Sunday, August 24, 3pm: Sculpted funerary monuments

Saturday, October 4, 2pm: The quadrilobes of vices and virtues in the central portal

Saturday, October 18, 2pm: In the footsteps of Santiago de Compostela

Saturday, November 29, 2pm: The Three Wise Men

Sunday, January 11, 3pm: Saint healers and miracle workers

Sunday, February 8, 3pm: The Labyrinth

Saturday, March 14, 2pm: Between plague and cholera: the arts and epidemics at Notre-Dame d?Amiens (17th-19th centuries)

Saturday, March 28, 2pm: The four elements

Reservations MUST be made: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Under « Events and workshops for young audiences Amiens, Métropole d’art et d’histoire »

German :

Jeden Monat gibt es ungewöhnliche Besichtigungen dieses so symbolträchtigen Bauwerks. Biblisch, thematisch, literarisch, künstlerisch: So viele Themen, die Sie das ganze Jahr über begeistern werden!

NEUER TERMIN im Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine (CIAP)

(CIAP ? 23, Place Notre-Dame), um Ihren Besuch richtig zu beginnen!

Dauer 1 Stunde

RENDEZ-VOUS:

Samstag, 12. Juli um 14 Uhr: Die Polychromie

Samstag, 19. Juli, 14 Uhr: Die Picardischen Heiligen

Samstag, 26. Juli, 14 Uhr: Die Musik in der Kathedrale

Sonntag, 10. August, 15 Uhr: Die Kunst der Schlosserei an Notre-Dame im 18. Jahrhundert: rund um das Werk von Jean Veyren (1707-1788)

Sonntag, 24. August um 15 Uhr: Die gemeißelten Grabdenkmäler

Samstag, 4. Oktober, 14 Uhr: Die Vierpassformen der Laster und Tugenden im Hauptportal

Samstag, 18. Oktober um 14 Uhr: Auf den Spuren von Santiago de- Compostela

Samstag, 29. November um 14 Uhr: Die Heiligen Drei Könige

Sonntag, 11. Januar um 15 Uhr: Heilige Heiler und Wundertäter

Sonntag, 8. Februar um 15 Uhr: Das Labyrinth

Samstag, 14. März um 14 Uhr: Zwischen Pest und Cholera: Kunst und Epidemien in Notre-Dame d’Amiens (17. bis 19. Jahrhundert)

Samstag, 28. März um 14 Uhr: Die vier Elemente

Reservierung OBLIGATORISCH: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Rubrik « Termine und Workshops für junges Publikum Amiens, Métropole d’art et d’histoire »

Italiano :

Ogni mese proponiamo visite insolite a questo monumento iconico. Bibliche, tematiche, letterarie, artistiche: quest’anno ce n’è per tutti i gusti!

NUOVO appuntamento al Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine

(CIAP ? 23, Place Notre-Dame) per iniziare al meglio la vostra visita!

Durata: 1 ora

RENDEZ-VOUS

Sabato 12 luglio alle 14.00: Policromia

Sabato 19 luglio alle 14.00: I santi Picard

Sabato 26 luglio alle ore 14.00: Musica nella cattedrale

Domenica 10 agosto alle 15.00: L’arte della serratura a Notre-Dame nel XVIII secolo: intorno all’opera di Jean Veyren (1707-1788) (in francese)

Domenica 24 agosto, ore 15.00: Monumenti funerari scolpiti

Sabato 4 ottobre, ore 14.00: I quadrilobi dei vizi e delle virtù nel portale centrale

Sabato 18 ottobre, ore 14.00: Sulle orme di Santiago de Compostela

Sabato 29 novembre, ore 14.00: I tre Re Magi

Domenica 11 gennaio, ore 15: Santi guaritori e operatori di miracoli

Domenica 8 febbraio, ore 15: Il labirinto

Sabato 14 marzo, ore 14.00: Tra peste e colera: le arti e le epidemie a Notre-Dame d’Amiens (secoli XVII-XIX)

Sabato 28 marzo alle 14.00: I quattro elementi

È indispensabile la prenotazione: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Alla voce « Eventi e laboratori per giovani Amiens, Métropole d’art et d’histoire »

Espanol :

Todos los meses ofrecemos visitas insólitas a este emblemático monumento. Bíblicas, temáticas, literarias, artísticas: ¡este año hay para todos los gustos!

NUEVA cita en el Centro de Interpretación de la Arquitectura del Patrimonio

(CIAP ? 23, Place Notre-Dame) para comenzar su visita con buen pie

Duración: 1 hora

RENDEZ-VOUS

Sábado 12 de julio a las 14:00 h: Policromía

Sábado 19 de julio a las 14:00 h: Los santos Picardos

Sábado 26 de julio a las 14:00 h: Música en la catedral

Domingo 10 de agosto a las 15:00 h: L’art de la serrurerie à Notre-Dame au XVIIIe siècle autour de l? uvre de Jean Veyren (1707-1788) (El arte de la cerrajería en Notre-Dame en el siglo XVIII: en torno a la obra de Jean Veyren (1707-1788)) (en francés)

Domingo 24 de agosto a las 15:00 h: Monumentos funerarios esculpidos

Sábado 4 de octubre, a las 14:00 h: Los cuadrilóbulos de los vicios y las virtudes del pórtico central

Sábado 18 de octubre, 14:00 h: Tras las huellas de Santiago de Compostela

Sábado 29 de noviembre, a las 14:00 h: Los Reyes Magos

Domingo 11 de enero a las 15:00 h: Santos curanderos y taumaturgos

Domingo 8 de febrero a las 15.00 h: El laberinto

Sábado 14 de marzo a las 14:00 h: Entre la peste y el cólera: las artes y las epidemias en Notre-Dame de Amiens (siglos XVII-XIX)

Sábado 28 de marzo a las 14:00 h: Los cuatro elementos

Reserva obligatoria: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

En « Eventos y talleres para jóvenes Amiens, Métropole d’art et d’histoire »

