Visite guidée La cathédrale Saint Apollinaire Journées européennes du Patrimoine Place des Ormeaux Valence

Visite guidée La cathédrale Saint Apollinaire Journées européennes du Patrimoine Place des Ormeaux Valence dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée La cathédrale Saint Apollinaire Journées européennes du Patrimoine

Place des Ormeaux Cathédrale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 14:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte de la magnifique cathédrale de Valence.

Par le Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo.

.

Place des Ormeaux Cathédrale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the European Heritage Days, discover Valence’s magnificent cathedral.

By the Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die wunderschöne Kathedrale von Valence.

Durch das Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, scoprite la magnifica cattedrale di Valence.

Organizzata dai Pays d’art et d’histoire di Valence Romans Agglo.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la magnífica catedral de Valence.

Organizadas por Valence Romans Agglo’s Pays d’art et d’histoire.

L’événement Visite guidée La cathédrale Saint Apollinaire Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme