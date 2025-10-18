Visite guidée – La cathédrale Saint-Étienne et son architecture : 850 ans d’histoire Cité épiscopale Meaux

Visite guidée – La cathédrale Saint-Étienne et son architecture : 850 ans d’histoire Cité épiscopale Meaux samedi 18 octobre 2025.

Visite guidée – La cathédrale Saint-Étienne et son architecture : 850 ans d’histoire Samedi 18 octobre, 14h30 Cité épiscopale Seine-et-Marne

Tarifs : plein 9 € / réduit 6,50 € // durée 1 h // 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T15:30:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T15:30:00

Surnommée « Petite sœur de Notre-Dame de Paris », la cathédrale Saint-Étienne est un véritable livre d’architecture gothique. Sa construction étalée sur trois siècles a suivi l’évolution de ce courant artistique. À l’occasion de ses 850 ans, venez découvrir ou redécouvrir ce monument exceptionnel, marqué par son style architectural unique.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 02 10 https://www.musee-bossuet.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.meaux-marne-ourcq.com/billetterie/ »}] Ligne P depuis Paris Gare de l’ESt.

Autoroute A4 ou par la RN3

Visite architecturale de la cathédrale Saint-Étienne

© Cité épiscopale