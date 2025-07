[Visite guidée] La chandelle de la chapelle Tourville-sur-Arques

[Visite guidée] La chandelle de la chapelle Tourville-sur-Arques mercredi 23 juillet 2025.

[Visite guidée] La chandelle de la chapelle

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 21:30:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13

À la tombée de la nuit, lorsque le silence enveloppe les pierres centenaires, laissez-vous guider par la douce lueur des chandelles. Nos visites à la chandelle vous invitent à redécouvrir l’histoire et les secrets du lieu dans une atmosphère unique, à la fois intime et mystérieuse.

Une immersion inoubliable

Marcher à la lueur vacillante des flammes, écouter les récits de personnages d’autrefois, sentir la pierre fraîche sous vos pas… Chaque détail contribue à éveiller vos sens et à vous plonger dans un véritable voyage dans le temps.

Nos guides passionnés vous feront revivre les grandes heures de ce lieu d’exception, à travers des anecdotes, des légendes et des histoires souvent méconnues.

Informations pratiques

Tous les mercredis à partir du 16 juillet à 21h30

Durée de la visite 1h30

Réservation obligatoire

À la tombée de la nuit, lorsque le silence enveloppe les pierres centenaires, laissez-vous guider par la douce lueur des chandelles. Nos visites à la chandelle vous invitent à redécouvrir l’histoire et les secrets du lieu dans une atmosphère unique, à la fois intime et mystérieuse.

Une immersion inoubliable

Marcher à la lueur vacillante des flammes, écouter les récits de personnages d’autrefois, sentir la pierre fraîche sous vos pas… Chaque détail contribue à éveiller vos sens et à vous plonger dans un véritable voyage dans le temps.

Nos guides passionnés vous feront revivre les grandes heures de ce lieu d’exception, à travers des anecdotes, des légendes et des histoires souvent méconnues.

Informations pratiques

Tous les mercredis à partir du 16 juillet à 21h30

Durée de la visite 1h30

Réservation obligatoire .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie contact@chateaumiromesnil.com

English : [Visite guidée] La chandelle de la chapelle

At dusk, when silence envelops the centuries-old stones, let yourself be guided by the soft glow of candlelight. Our candlelight tours invite you to rediscover the history and secrets of the site in a unique atmosphere, both intimate and mysterious.

Unforgettable immersion

Walk in the flickering glow of the flames, listen to the tales of characters from days gone by, feel the cool stone beneath your feet? Every detail is designed to awaken your senses and immerse you in a veritable journey back in time.

Our passionate guides will help you relive the great hours of this exceptional place, through anecdotes, legends and stories that are often little-known.

Practical information

Every Wednesday from July 16 at 9.30pm

Length of visit: 1h30

Reservations required

German :

Wenn die Nacht hereinbricht und die Stille die jahrhundertealten Steine umhüllt, lassen Sie sich vom sanften Schein der Kerzen leiten. Unsere Candlelight-Touren laden Sie dazu ein, die Geschichte und die Geheimnisse des Ortes in einer einzigartigen, intimen und geheimnisvollen Atmosphäre neu zu entdecken.

Ein unvergessliches Erlebnis

Gehen Sie im flackernden Schein der Flammen spazieren, lauschen Sie den Erzählungen von Personen aus vergangenen Zeiten, spüren Sie den frischen Stein unter Ihren Füßen? Jedes Detail weckt Ihre Sinne und lässt Sie in eine wahre Zeitreise eintauchen.

Unsere passionierten Führer lassen Sie die großen Zeiten dieses außergewöhnlichen Ortes mit Anekdoten, Legenden und oft unbekannten Geschichten wieder aufleben.

Praktische Informationen

Jeden Mittwoch ab dem 16. Juli um 21.30 Uhr

Dauer der Führung: 1,5 Stunden

Reservierung erforderlich

Italiano :

All’imbrunire, quando le pietre secolari sono avvolte dal silenzio, lasciatevi guidare dal tenue bagliore delle candele. I nostri tour a lume di candela vi invitano a riscoprire la storia e i segreti del sito in un’atmosfera unica, intima e misteriosa.

Un’esperienza indimenticabile

Camminare alla luce tremolante delle fiamme, ascoltare le storie di persone del passato, sentire la pietra fresca sotto i piedi? Ogni dettaglio contribuisce a risvegliare i vostri sensi e a farvi immergere in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Le nostre guide entusiaste vi faranno rivivere le grandi ore di questo luogo eccezionale, attraverso aneddoti, leggende e storie spesso poco conosciute.

Informazioni pratiche:

Ogni mercoledì dal 16 luglio alle 21.30

Durata della visita: 1h30

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Al anochecer, cuando las piedras centenarias se envuelven en el silencio, déjese guiar por el suave resplandor de la luz de las velas. Nuestras visitas a la luz de las velas le invitan a redescubrir la historia y los secretos del yacimiento en un ambiente único, íntimo y misterioso a la vez.

Una experiencia inolvidable

Caminar a la luz vacilante de las llamas, escuchar las historias de gentes de antaño, sentir la piedra fresca bajo los pies.. Cada detalle contribuye a despertar sus sentidos y a sumergirle en un auténtico viaje en el tiempo.

Nuestros entusiastas guías le ayudarán a revivir las grandes horas de este lugar excepcional, a través de anécdotas, leyendas e historias a menudo poco conocidas.

Información práctica:

Todos los miércoles a partir del 16 de julio a las 21.30 h

Duración de la visita: 1h30

Reserva obligatoria

L’événement [Visite guidée] La chandelle de la chapelle Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2025-07-16 par Seine-Maritime Attractivité