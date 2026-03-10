Visite guidée la chapelle au patrimoine mondial de l’UNESCO Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp
Visite guidée la chapelle au patrimoine mondial de l’UNESCO Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp jeudi 14 mai 2026.
Visite guidée la chapelle au patrimoine mondial de l’UNESCO
Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-14 16:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Cette visite guidée se penche sur l’inscription en série des œuvres de Le Corbusier au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2016, une reconnaissance qui inclut la célèbre chapelle de Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Cette inscription repose sur la notion de Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E), un concept fondamental qui permet de qualifier un bien culturel ou naturel d’importance exceptionnelle pour l’humanité. .
Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com
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English : Visite guidée la chapelle au patrimoine mondial de l’UNESCO
L’événement Visite guidée la chapelle au patrimoine mondial de l’UNESCO Ronchamp a été mis à jour le 2026-03-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)