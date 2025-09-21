Visite guidée : La chapelle Notre-Dame des Neiges La Chapelle Notre-Dame des Neiges Éperlecques

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

(Re)découvrez la chapelle Notre-Dame des Neiges. Issue d’une fondation privée du 18ème siècle, elle fut plusieurs fois restaurée, avant d’être reconstruite en 1845. Au cours d’une visite passionnante, vous en apprendrez davantage sur son histoire et les secrets de sa restauration.

La Chapelle Notre-Dame des Neiges Rue de Gandspette Éperlecques 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France

