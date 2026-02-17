Visite guidée la Chapelle Sainte-Béatrix Route de la chapelle Eymeux
Visite guidée la Chapelle Sainte-Béatrix Route de la chapelle Eymeux samedi 4 avril 2026.
Visite guidée la Chapelle Sainte-Béatrix
Route de la chapelle RDV à la Chapelle Sainte Béatrix Eymeux Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne
présentant une carte d’invalidité
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 14:30:00
2026-04-04
Perchée sur la colline d’Ouvey, la chapelle Sainte-Béatrix offre un panorama remarquable sur l’Isère. Lieu de pèlerinage, cet oratoire bâti au XIXe siècle se détache dans le paysage par son architecture épurée de
style néo-roman…
.
Route de la chapelle RDV à la Chapelle Sainte Béatrix Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Perched on the Ouvey hill, the Sainte-Béatrix chapel offers a remarkable panoramic view of the Isère river. Built in the 19th century as a place of pilgrimage, this oratory stands out in the landscape for its pure, neo-Romanesque architecture
neo-Romanesque style…
L’événement Visite guidée la Chapelle Sainte-Béatrix Eymeux a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme