Visite guidée La chasse au dragon Départ de l’Office de tourisme Guérande

Visite guidée La chasse au dragon

Départ de l’Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-10 10:30:00

fin : 2026-02-17 11:15:00

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-05

Petit explorateur, suis les traces du légendaire dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les différents indices pour le retrouver.

Activité spécialement conçue pour les 3-6 ans, une expérience inoubliable à vivre en famille.



Confort de visite

Des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos accueils.

Conditions d’annulation et de remboursement

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.

Toutefois, en cas d’imprévu médical, un remboursement pourra être envisagé sur présentation d’un justificatif, transmis avant la date de la visite. .

+33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

