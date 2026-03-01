Visite Guidée

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

A la Vendéthèque

Visite commentée et défi surprise au cœur de l’exposition Comment ça marche ? la mécanique du quotidien

Tout public

Gratuit sur inscription au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr .

5-7 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

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English :

L’événement Visite Guidée La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin