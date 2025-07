Visite guidée La Cité d’hier à aujourd’hui Mulhouse

Visite guidée La Cité d’hier à aujourd’hui

rue de Strasbourg Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 15:00:00

fin : 2025-09-12 17:00:00

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-29 2025-09-12

Au gré des passages étroits, vous apprécierez le charme de la Cité construite à partir du milieu du 19ème siècle pour loger les ouvriers d’une ville en pleine expansion industrielle. Vous découvrirez ensuite l’usine DMC, puis la Cité Manifeste édifiée en 2005, qui s’inspire de la Cité originelle. .

rue de Strasbourg Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

Through the narrow passages, you will appreciate the charm of the City built from the middle of the 19th century to house the workers of a city in full industrial expansion.

German :

In den engen Passagen werden Sie den Charme der Cité zu schätzen wissen, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, um die Arbeiter einer Stadt zu beherbergen, die sich im industriellen Aufschwung befand.

Italiano :

Passeggiando tra gli stretti passaggi, potrete apprezzare il fascino della Cité, costruita a metà del XIX secolo per ospitare i lavoratori di una città industriale in rapida espansione.

Espanol :

Mientras camina por los estrechos pasillos, apreciará el encanto de la Cité construida a mediados del siglo XIX para albergar a los trabajadores de una ciudad industrial en rápida expansión.

