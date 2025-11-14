Visite guidée La Cité d’hier à aujourd’hui Mulhouse

Visite guidée La Cité d’hier à aujourd’hui

rue de Strasbourg Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 15:00:00

fin : 2025-11-14 17:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Au gré des passages étroits, vous apprécierez le charme de la Cité construite à partir du milieu du 19e siècle pour loger les ouvriers d’une ville en pleine expansion industrielle. Vous découvrirez ensuite l’usine DMC, puis la Cité Manifeste édifiée en 2005, qui s’inspire de la Cité originelle.

Au gré des passages étroits, vous apprécierez le charme de la Cité construite à partir du milieu du 19ème siècle pour loger les ouvriers d’une ville en pleine expansion industrielle. Vous découvrirez ensuite l’usine DMC, puis la Cité Manifeste édifiée en 2005, qui s’inspire de la Cité originelle. .

rue de Strasbourg Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

As you wind your way through the narrow passageways, you’ll appreciate the charm of the Cité, built in the mid-19th century to house the workers of a town undergoing rapid industrial expansion. You’ll then discover the DMC factory, followed by the Cité Manifeste, built in 2005 and inspired by the original Cité.

German :

In den engen Gängen können Sie den Charme der Cité genießen, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, um die Arbeiter der wachsenden Industriestadt unterzubringen. Anschließend sehen Sie die DMC-Fabrik und die 2005 erbaute Cité Manifeste, die sich an der ursprünglichen Cité orientiert.

Italiano :

Mentre vi muovete tra gli stretti passaggi, apprezzerete il fascino della Cité, costruita a metà del XIX secolo per ospitare i lavoratori di una città in rapida espansione industriale. Scoprirete poi la fabbrica DMC, seguita dalla Cité Manifeste, costruita nel 2005 e ispirata alla Cité originale.

Espanol :

Mientras serpentea por los estrechos pasadizos, apreciará el encanto de la Cité, construida a mediados del siglo XIX para albergar a los trabajadores de una ciudad en plena expansión industrial. A continuación, descubrirá la fábrica DMC, seguida de la Cité Manifeste, construida en 2005 e inspirada en la Cité original.

L’événement Visite guidée La Cité d’hier à aujourd’hui Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace