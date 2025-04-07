Visite guidée La cité médiévale de Cluny Office de Tourisme Cluny
Visite guidée La cité médiévale de Cluny Office de Tourisme Cluny mardi 26 mai 2026.
Cluny
Visite guidée La cité médiévale de Cluny
Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17
Votre guide vous attend devant l’Office de Tourisme pour une découverte de la cité-médiévale de Cluny en 1h30.
Cluny, c’est une abbaye, mais c’est aussi une cité médiévale exceptionnelle. Accolées au mur d’enceinte de l’abbaye, plus de 150 maisons se sont successivement construites courant le Moyen-Age. Cette visite vous éclairera sur cette ville, son organisation, ses maisons médiévales et le lien qu’entretenait la ville avec l’abbaye.
Poussez les portes de la Maison des Dragons, cette maison médiévale classée Monument historique !
Cette visite n’inclut pas l’accès au cloître de l’Abbaye, aux jardins et au musée de l’abbaye.
Laissez-vous guider !
Réservation en ligne. .
Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 34 contact@cluny-tourisme.com
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English : Visite guidée La cité médiévale de Cluny
L’événement Visite guidée La cité médiévale de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-05-19 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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