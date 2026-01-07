Visite guidée la clôture du choeur de la Cathédrale

26 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Découvrez l’un des plus grands chefs-d’œuvre d’art religieux du début du 16e siècle.

De sa construction à sa restauration, Sandie Chapiseau vous révèlera 200 ans de sculptures et vous relatera, scène après scène, les 40 épisodes de la vie de la Vierge Marie et de Jésus Christ. Une immersion unique à travers un récit de pierres sculptées d’une richesse et d’une finesse remarquables. Rendez-vous à la Maison du Saumon pour débuter la visite. 15 .

26 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover one of the greatest masterpieces of early 16th-century religious art.

L’événement Visite guidée la clôture du choeur de la Cathédrale Chartres a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHARTRES