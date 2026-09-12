Visite guidée La Collégiale Saint-Barnard et son orgue Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Visite guidée La Collégiale Saint-Barnard et son orgue Journées Européennes du Patrimoine

Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association des Amis de St Barnard et du calvaire des Récollets propose des visites guidées de la Collégiale avec ouverture exceptionnelle du triforium, de la grande Sacristie et de la Chapelle du Saint-Sacrement (sans réservation).

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Collégiale Saint Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@amisdesaintbarnard.fr

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English : Visite guidée La Collégiale Saint-Barnard et son orgue Journées Européennes du Patrimoine

The Friends of St. Barnard and the Récollets Calvary Association offers guided tours of the Collegiate Church, including special access to the triforium, the Great Sacristy, and the Chapel of the Blessed Sacrament (no reservation required).

L’événement Visite guidée La Collégiale Saint-Barnard et son orgue Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme