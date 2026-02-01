Visite guidée La Collégiale St Barnard Rendez-vous à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée La Collégiale St Barnard

Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

(étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Monument central de Romans depuis le Moyen Âge, la collégiale Saint Barnard connait au fil des siècles de nombreuses transformations.

.

Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A central monument in Romans since the Middle Ages, the collegiate church of Saint Barnard has undergone numerous transformations over the centuries.

L’événement Visite guidée La Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-27 par Valence Romans Tourisme