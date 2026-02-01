Visite guidée La Collégiale St Barnard Rendez-vous à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère
Visite guidée La Collégiale St Barnard Rendez-vous à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère dimanche 15 février 2026.
Visite guidée La Collégiale St Barnard
Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
(étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 10:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Monument central de Romans depuis le Moyen Âge, la collégiale Saint Barnard connait au fil des siècles de nombreuses transformations.
.
Rendez-vous à la Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A central monument in Romans since the Middle Ages, the collegiate church of Saint Barnard has undergone numerous transformations over the centuries.
L’événement Visite guidée La Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-27 par Valence Romans Tourisme