Visite guidée : La colline d’Endoume entre terre et mer Maison des Associations Marseille

Visite guidée : La colline d'Endoume entre terre et mer Samedi 20 septembre, 09h30, 14h30

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite guidée organisée par le CIQ d’Endoume St-Eugene

Balade sinueuse qui débouche sur la Corniche et remonte vers l’église d’Endoume.

Maison des Associations 217 rue d'Endoume 13007 Marseille
06 67 49 65 18
ciqsteugene@gmx.fr

CIQ Endoume St-Eugene