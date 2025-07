VISITE GUIDÉE La Coutellerie du Maine Anjou LA COUTELLERIE DU MAINE ANJOU La Roche-Neuville

LA COUTELLERIE DU MAINE ANJOU Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15 15:30:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-18 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-03 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-15 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29 2025-09-02 2025-09-05 2025-09-07 2025-09-09 2025-09-11

Découvrez l’univers de la coutellerie artisanale à travers des visites guidées immersives et enrichissantes à La Roche Neuville, en Mayenne. Particuliers, entreprises ou groupes scolaires chacun y trouvera une sortie originale pour découvrir l’artisanat local !

Plongez dans les coulisses de la fabrication artisanale de couteaux dans notre atelier à Saint-Sulpice, commune déléguée de La Roche Neuville.

Durée 1h30

Lieu Atelier de la Coutellerie du Maine Anjou, à Saint-Sulpice (53)

Dates disponibles :

Tous les 1ers dimanches du mois en partenariat avec le bar associatif Le ‘Tit bar à 10h.

De juillet à septembre 2 créneaux par semaine, du lundi au samedi

Tarifs :

Individuel 7 € TTC

Groupe (à partir de 15 personnes) 5 € TTC / personne

Réservation obligatoire 02 72 88 12 81 places limitées

Informations 02 72 88 12 81 .

LA COUTELLERIE DU MAINE ANJOU Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 72 88 12 81

English :

Discover the world of handcrafted cutlery through immersive and enriching guided tours at La Roche Neuville, Mayenne. Whether you’re an individual, a company or a school group, you’ll find an original way to discover local craftsmanship!

German :

Entdecken Sie die Welt der handwerklichen Messerschmiedekunst auf immersiven und bereichernden Führungen in La Roche Neuville im Departement Mayenne. Privatpersonen, Unternehmen oder Schulklassen: Jeder findet hier einen originellen Ausflug, um das lokale Handwerk zu entdecken!

Italiano :

Scoprite il mondo della coltelleria tradizionale attraverso visite guidate coinvolgenti e gratificanti presso La Roche Neuville a Mayenne. Che siate singoli, aziende o gruppi scolastici, troverete un modo originale per scoprire l’artigianato locale!

Espanol :

Descubra el mundo de la cuchillería tradicional a través de visitas guiadas inmersivas y gratificantes en La Roche Neuville, en Mayenne. Ya sea un particular, una empresa o un grupo escolar, ¡encontrará una forma original de descubrir la artesanía local!

