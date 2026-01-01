VISITE GUIDÉE La Coutellerie du Maine Anjou LA COUTELLERIE DU MAINE ANJOU La Roche-Neuville

VISITE GUIDÉE La Coutellerie du Maine Anjou

LA COUTELLERIE DU MAINE ANJOU Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville Mayenne

Découvrez l’univers de la coutellerie artisanale à travers des visites guidées immersives et enrichissantes à La Roche Neuville, en Mayenne. Particuliers, entreprises ou groupes scolaires chacun y trouvera une sortie originale pour découvrir l’artisanat local !

Plongez dans les coulisses de la fabrication artisanale de couteaux dans notre atelier à Saint-Sulpice, commune déléguée de La Roche Neuville.

Durée 1h30

Lieu Atelier de la Coutellerie du Maine Anjou, à Saint-Sulpice (53)

Dates disponibles

Tous les 1ers dimanches du mois en partenariat avec le bar associatif Le ‘Tit bar à 10h.

De juillet à septembre 2 créneaux par semaine, du lundi au samedi

Tarifs

Individuel 7 € TTC

Groupe (à partir de 15 personnes) 5 € TTC personne

Réservation obligatoire 02 72 88 12 81 places limitées

Informations 02 72 88 12 81 .

English :

Discover the world of handcrafted cutlery through immersive and enriching guided tours at La Roche Neuville, Mayenne. Whether you’re an individual, a company or a school group, you’ll find an original way to discover local craftsmanship!

