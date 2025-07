Visite guidée « La crypte et le clocher de l’Eglise Saint-Etienne » Déols

Visite guidée « La crypte et le clocher de l’Eglise Saint-Etienne » Déols vendredi 18 juillet 2025.

Visite guidée « La crypte et le clocher de l’Eglise Saint-Etienne »

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Début : 2025-07-18 10:30:00

fin : 2025-08-12 11:30:00

2025-07-18 2025-08-12

Cette visite sportive vous permettra de découvrir l’histoire de L’Église Saint Etienne de la comprendre tout en explorant son architecture en famille ou entre amis.

Vous descendrez dans la crypte où se trouve le tombeau de Saint Léocade et de Saint Ludre. Dans le clocher vous admirerez les cloches de bronze. Attention la visite sera annulée en cas d’obsèques. Prévoir chaussures de marche confortables pour accéder au clocher. Visite sportive car difficile d’accès! Visite qui nécessite souplesse et bonne forme ! .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

This sporty tour will enable you to discover the history of « L’Église Saint Etienne », to understand it while exploring its architecture with family and friends.

German :

Diese sportliche Tour ermöglicht es Ihnen, die Geschichte der Stephanskirche zu entdecken, sie zu verstehen und gleichzeitig ihre Architektur mit der Familie oder mit Freunden zu erkunden.

Italiano :

Questo tour sportivo vi permetterà di scoprire la storia della chiesa di Saint Etienne e di esplorarne l’architettura con la famiglia o gli amici.

Espanol :

Esta visita deportiva le permitirá descubrir la historia de la iglesia de Saint Etienne y explorar su arquitectura en familia o entre amigos.

