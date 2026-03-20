Visite guidée La dentelle au quartier des Capucins Devant le gîte d’étape Le Puy-en-Velay
Visite guidée La dentelle au quartier des Capucins Devant le gîte d’étape Le Puy-en-Velay dimanche 7 juin 2026.
Visite guidée La dentelle au quartier des Capucins
Devant le gîte d’étape 29 rue des Capucins Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
demandeurs emploi, 18-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Visite de l’écoquartier de la Fontanille aux anciennes usines Canard découvrez l’évolution de ce quartier du Puy-en-Velay, entre patrimoine industriel et renouvellement urbain.
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Devant le gîte d’étape 29 rue des Capucins Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Visit the Fontanille eco-district at the former Canard factories: discover the evolution of this district of Le Puy-en-Velay, between industrial heritage and urban renewal.
L’événement Visite guidée La dentelle au quartier des Capucins Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay