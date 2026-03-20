Visite guidée La dentelle au quartier des Capucins Devant le gîte d’étape Le Puy-en-Velay

Visite guidée La dentelle au quartier des Capucins

Devant le gîte d’étape 29 rue des Capucins Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

demandeurs emploi, 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Visite de l’écoquartier de la Fontanille aux anciennes usines Canard découvrez l’évolution de ce quartier du Puy-en-Velay, entre patrimoine industriel et renouvellement urbain.

.

Devant le gîte d’étape 29 rue des Capucins Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Fontanille eco-district at the former Canard factories: discover the evolution of this district of Le Puy-en-Velay, between industrial heritage and urban renewal.

L’événement Visite guidée La dentelle au quartier des Capucins Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay