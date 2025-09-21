Visite guidée : La distillerie Distillerie Persyn Houlle

Visite guidée : La distillerie Distillerie Persyn Houlle dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée : La distillerie Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Distillerie Persyn Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fondée par la famille Decocq en 1812, cette distillerie perpétue les savoir-faire traditionnels uniques du territoire. Lors de visites guidées, les techniques de fabrication de la plus ancienne distillerie de grains en activité de France vous seront révélées et n’auront plus de secrets pour vous !

Distillerie Persyn 19 rue de Watten, 62910 Houlle Houlle 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 93 01 71 https://www.genievredehoulle.com/ La visite guidée de notre distillerie traditionnelle et artisanale comprend :

Le visionnage d’un film (versions en français, en patois, en anglais, en néerlandais ou en allemand)

L’évocation de l’histoire du genièvre, de notre distillerie, de sa place dans notre terroir

Une dégustation de genièvre ou de l’un de nos cocktails au genièvre

La visite des installations* et de nos salles de production proprement dites

Une mignonnette de genièvre en cadeau pour chaque visiteur majeur Parking à proximité immédiate de la distillerie et possibilités de se restaurer dans le village qui dispose de plusieurs établissements : le Bistrot Gourmand, la Ferme Loisel, le Rallye d’Artois et la Table Houlloise. * Une partie des installations n’est accessible que par des escaliers et n’est donc pas adaptée aux personnes à mobilité réduite qui se verront appliquer le tarif réduit.

Fondée par la famille Decocq en 1812, cette distillerie perpétue les savoir-faire traditionnels uniques du territoire. Lors de visites guidées, les techniques de fabrication de la plus ancienne de en…

Distillerie Persyn