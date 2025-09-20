Visite guidée : « La ferronerie d’art » Hôtel de ville de Nîmes Nîmes

Visite guidée : « La ferronerie d’art » Hôtel de ville de Nîmes Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Symbole de la prospérité de la ville aux XVIIe et XVIIIe siècles, des œuvres de ferronneries d’art sont présentes un peu partout dans le centre-ville. Explorez les feuillages et le repoussage du fer en observant des garde-corps, des balcons et des rampes d’escalier.

Hôtel de ville de Nîmes 1 place de l’Hôtel de ville, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Feuchères Gard Occitanie https://www.nimes.fr/mairie/accueils-municipaux/accueil-hotel-de-ville.html À la fin du XVIIe siècle, la trésorerie royale, composée de plusieurs bâtiments, est transférée à Montpellier. Vers 1700 et 1751, elle est transformée en hôtel de ville par l’architecte Jacques Cubizol puis Pierre Dardailhon, selon les plans de l’architecte du roi Louis XIV, Augustin Charles Daviler. L’objectif est d’harmoniser l’ensemble en remaniant, notamment, la façade sur rue. Dans un style classique, elle s’élève sur deux niveaux avec de grandes ouvertures. Un escalier monumental à quatre noyaux s’ouvre sur la cour.

