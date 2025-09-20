Visite guidée « La Folie Desmares, salle dite de Bal, ses cours, ses puits et ses jardins » Folie Desmares – Maison du patrimoine Châtillon

Visite guidée « La Folie Desmares, salle dite de Bal, ses cours, ses puits et ses jardins » Folie Desmares – Maison du patrimoine Châtillon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « La Folie Desmares, salle dite de Bal, ses cours, ses puits et ses jardins » 20 et 21 septembre Folie Desmares – Maison du patrimoine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Folie Desmares de Châtillon a fêté son 320e anniversaire le 14 août dernier. Elle fut à l’origine, la Maison de Claude Balon, danseur des Rois Louis XIV et Louis XV. Venez découvrir tous les secrets d’Histoires de cette Folie, icone du patrimoine Châtillonnais.

Folie Desmares – Maison du patrimoine 13 rue de la Gare 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 57 78 16 http://www.ville-chatillon.fr Folie du XVIIIe siècle. Édifiée par Claude Balon en 1705, puis acquise par le banquier suisse Antoine Hogguer en 1708 pour Charlotte Desmares, actrice de la Comédie française. La Maison du Patrimoine ouverte depuis le 27 janvier 2019. M13 Châtillon Montrouge / Bus 194, 195, 295, 394,388 / Tram T6 station Châtillon centre

Visite commentée « La Folie Desmares, salle dite de Bal, ses cours, ses puits et ses jardins »

Folie Desmares