Visite guidée La forêt du Touquet au printemps Le Touquet-Paris-Plage

intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Dans le cadre du Festival de l’oiseau et de la nature
Au printemps, la forêt du Touquet s’éveille et révèle sa beauté discrète. Plantée en 1855, elle abrite aujourd’hui une faune et une flore d’une richesse insoupçonnée. Partez à la découverte de ses trésors avec un guide nature laissez vous emporter par la majesté des pins maritimes, emblèmes de la station, et par la douceur des feuillus, bouleaux, érables, chênes, hêtres, camérisiers, sans oublier la discrète et rare pyrole aux délicates clochettes. Ecoutez, observez… Ici, chevreuils, écureuils et pic noir vivent en toute discrétion, mais se laissent parfois surprendre.
2h à pied
Jauge limitée
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co .
intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
