Visite guidée La forêt du Touquet au printemps

intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Dans le cadre du Festival de l’oiseau et de la nature

Au printemps, la forêt du Touquet s’éveille et révèle sa beauté discrète. Plantée en 1855, elle abrite aujourd’hui une faune et une flore d’une richesse insoupçonnée. Partez à la découverte de ses trésors avec un guide nature laissez vous emporter par la majesté des pins maritimes, emblèmes de la station, et par la douceur des feuillus, bouleaux, érables, chênes, hêtres, camérisiers, sans oublier la discrète et rare pyrole aux délicates clochettes. Ecoutez, observez… Ici, chevreuils, écureuils et pic noir vivent en toute discrétion, mais se laissent parfois surprendre.

2h à pied

Jauge limitée

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co .

intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée La forêt du Touquet au printemps Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage