Visite guidée La fruitière des lacs Labergement-Sainte-Marie
Visite guidée La fruitière des lacs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-10 09:15:00
fin : 2026-02-17 11:00:00
2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-05
Venez découvrir la fabrication de nos fromages.
Visite commentée la fruitière, dégustation et film explicatif de 20 min sur la fabrication du comté.
La fabrication du fromage n’aura plus aucun secret pour vous !
Label Made in chez nous
Réservation obligatoire. .
Fruitière des lacs Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 12 91 magasin@fruitieredeslacs.com
English : Visite guidée La fruitière des lacs
