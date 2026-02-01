Visite guidée La fruitière des lacs

Fruitière des lacs Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 09:15:00

fin : 2026-02-17 11:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-05

Venez découvrir la fabrication de nos fromages.

Visite commentée la fruitière, dégustation et film explicatif de 20 min sur la fabrication du comté.

La fabrication du fromage n’aura plus aucun secret pour vous !

Label Made in chez nous

Réservation obligatoire. .

Fruitière des lacs Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 12 91 magasin@fruitieredeslacs.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée La fruitière des lacs

L’événement Visite guidée La fruitière des lacs Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS