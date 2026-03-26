Visite guidée La générale Quartier Villars Route de Montilly Moulins
Visite guidée La générale Quartier Villars Route de Montilly Moulins samedi 4 avril 2026.
Visite guidée La générale
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
billet d’entrée + 5€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
Présentation du musée, de ses missions et visite des différents espaces d’exposition afin d’avoir un aperçu général du lieu. Découverte de l’architecture du bâtiment classé Monument historique.
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Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
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English :
Presentation of the museum, its missions and a tour of the different exhibition spaces to get a general overview of the site. Discover the architecture of the listed building.
L’événement Visite guidée La générale Moulins a été mis à jour le 2026-03-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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