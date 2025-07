Visite guidée La hiérarchie des genres en peinture Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Visite guidée La hiérarchie des genres en peinture Musée Nicolas Poussin Les Andelys mercredi 23 juillet 2025.

Visite guidée La hiérarchie des genres en peinture

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 16:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Cette visite au musée Nicolas Poussin vous éclaire sur la classification des genres picturaux, avec des exemples concrets issus des collections. Une immersion passionnante dans le regard porté sur l’art au fil des siècles.

Gratuit

Cette visite au musée Nicolas Poussin vous éclaire sur la classification des genres picturaux, avec des exemples concrets issus des collections. Une immersion passionnante dans le regard porté sur l’art au fil des siècles.

Gratuit .

Musée Nicolas Poussin 2 rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

English : Visite guidée La hiérarchie des genres en peinture

This visit to the Nicolas Poussin Museum sheds light on the classification of pictorial genres, with concrete examples from the collections. A fascinating immersion in the way art has been viewed over the centuries.

Free

German :

Dieser Besuch im Museum Nicolas Poussin klärt Sie anhand konkreter Beispiele aus den Sammlungen über die Klassifizierung von Genres in der Malerei auf. Ein spannendes Eintauchen in den Blick auf die Kunst im Laufe der Jahrhunderte.

Kostenlos

Italiano :

La visita al Museo Nicolas Poussin fa luce sulla classificazione dei generi pittorici, con esempi concreti tratti dalle collezioni. Una visione affascinante del modo in cui l’arte è stata vista nel corso dei secoli.

Gratuito

Espanol :

Esta visita al Museo Nicolas Poussin arroja luz sobre la clasificación de los géneros pictóricos, con ejemplos concretos de las colecciones. Una visión fascinante de la visión del arte a lo largo de los siglos.

Gratis

L’événement Visite guidée La hiérarchie des genres en peinture Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération