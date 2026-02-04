Visite guidée La Librairie Dialogues Librairie Dialogues Brest

Visite guidée La Librairie Dialogues

Librairie Dialogues 3 Square Monseigneur Roull Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-04 2026-05-16 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-08 2026-09-05

La visite vous fera découvrir l’univers de la librairie qui figure dans le top 10 des plus grandes librairies indépendantes de France !

L’Office de Tourisme de Brest en vue vous propose une découverte des coulisses du circuit du livre et de l’histoire de notre librairie.

Profitez d’un moment privilégié avec une guide conférencière et nos libraires passionnés.

Informations pratiques

– Départ à 10 h 30 devant l’entrée de la librairie côté rue de Siam.

– Durée 45 minutes.

– Tarifs 4€/ adulte, 3€/ enfant (6 à 17 ans), gratuit pour les de 6 ans

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Brest métropole, en ligne, par téléphone ou au guichet.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants minimum (5 personnes) n’est pas atteint. .

Librairie Dialogues 3 Square Monseigneur Roull Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée La Librairie Dialogues

L’événement Visite guidée La Librairie Dialogues Brest a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue