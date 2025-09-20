• VISITE GUIDÉE – La Loire et ses bateaux Parc de decouverte cap loire Montjean-sur-Loire

• VISITE GUIDÉE – La Loire et ses bateaux 20 et 21 septembre Parc de decouverte cap loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Profitez d’une visite commentée dans la salle d’exposition pour découvrir le riche patrimoine de la cité ligérienne. De la pirogue à l’automoteur, comment les bateaux de Loire ont-ils évolué au fil du temps ? C’est l’occasion d’en savoir un peu plus sur la Loire, fleuve légendaire et théâtre d’une intense activité économique.

Parc de decouverte cap loire Parc de découverte Cap Loire 20 rue d’Anjou, 49570 Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire 49570 Montjean-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 39 07 10 http://www.caploire.fr Entre parc et musée, CAP LOIRE est un site de visite qui permet une véritable immersion dans la culture ligérienne. En son sein, on y trouve : – Une exposition ludique sur les bateaux de Loire et la via à bord – La visite du bateau Cap Vert, classé Monument Historique – 11 000m² de jardins thématiques La visite du site est un voyage qui mènera petits et grands vers la découverte et l’exploration de l’histoire, de la technique et de la vie à bord des bateaux de Loire. En embarquant sur le chaland Cap Vert, les visiteurs apprécieront la remonté de la Loire et connaîtront la vie des mariniers et de leur famille. Autour du Cap Vert, 11 000m² d’espaces naturels inviteront les visiteurs à passer un agréable moment. Au gré des envies chacun pourra se balader, flâner ou voyager dans des jardins plus originaux les uns que les autres avec leur végétation singulière et surprenante.

Journées européennes du patrimoine 2025

Cap Loire – D Drouet