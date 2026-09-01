Visite guidée la loutre, la digue, le polder Route de Penn An Dig Guissény

Informations pratiques

Guissény

Visite guidée la loutre, la digue, le polder

Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Réserve naturelle des Marais, dunes et baies de Guissény vous propose une visite guidée autour de la Loutre, espèce emblématique des rivières de Bretagne.

Visite commentée avec Nicolas autour de l’exposition photographique Le temps de la Loutre qui présente l’animal en 15 grands portraits. Cette sortie sera aussi l’occasion de présenter la digue et le polder du Curnic : ces paysages et milieux ont été façonnés par les humains, à l’interface de la mer et de la terre, à l’image du mode de vie de la loutre.

Cette visite alliera ainsi les deux thèmes des JEP 2026 : patrimoine de la photographie et patrimoine en péril , car loutre et digue présentent chacune leurs fragilités…

Départs visite commentée à 10h et à 11h. L’expo peut également se visiter librement jusqu’au 30/09. .

Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07

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English :

L’événement Visite guidée la loutre, la digue, le polder Guissény a été mis à jour le 2026-08-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne