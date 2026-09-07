Visite guidée : la loutre, la digue, le polder, Maison de la digue, Guissény

Informations pratiques

Visite guidée : la loutre, la digue, le polder Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Maison de la digue Finistère

Départs visite commentée à 10h et à 11h. L’expo peut également se visiter librement jusqu’au 30/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée avec Nicolas autour de l’exposition photographique « Le temps de la Loutre » qui présente l’animal en 15 grands portraits.

Cette sortie sera aussi l’occasion de présenter la digue et le polder du Curnic : ces paysages et milieux ont été façonnés par les humains, à l’interface de la mer et de la terre, à l’image du mode de vie de la loutre.

Cette visite alliera ainsi les deux thèmes des JEP 2026 : « patrimoine de la photographie » et « patrimoine en péril », car loutre et digue présentent chacune leurs fragilités…

Maison de la digue Curnic 29880 Guissény Guissény 29880 Finistère Bretagne 0686721688

La Réserve naturelle des Marais, dunes et baies de Guissény vous propose une visite guidée autour de la Loutre, espèce emblématique des rivières de Bretagne.

©Mairie de guissény