Visite guidée La Magie de Noël Mulhouse

A la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de ses habits de lumière, venez découvrir le centre historique. En flânant dans les rues embaumées de cannelle, d’orange et de vin chaud, vous découvrirez les traditions séculaires du Noël rhénan.

English :

At nightfall, when the city is decked out in lights, come and discover the historic centre. As you stroll through the cinnamon, orange and mulled wine-filled streets, you will discover the age-old traditions of Rhineland Christmas.

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit, wenn die Stadt ihr Lichterkleid trägt, können Sie das historische Zentrum erkunden. Während Sie durch die nach Zimt, Orangen und Glühwein duftenden Straßen schlendern, lernen Sie die jahrhundertealten Traditionen der rheinischen Weihnacht kennen.

Italiano :

Al calar della sera, quando la città si illumina, venite a scoprire il centro storico. Passeggiando per le strade profumate di cannella, arancia e vin brulé, scoprirete le antiche tradizioni del Natale renano.

Espanol :

Al anochecer, cuando la ciudad se viste de luces, venga a descubrir el centro histórico. Mientras pasea por las calles perfumadas de canela, naranja y vino caliente, descubrirá las antiguas tradiciones de la Navidad renana.

