Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons XVIIIe siècle RDV à la Maison des Têtes Valence samedi 14 mars 2026.
RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 14:30:00
2026-03-14
Monument valentinois à la façade emblématique, la Maison des Têtes vous ouvre ses portes pour une visite de ses espaces privés. Cour arrière, galerie, salon de réception, petit salon…
Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
With its emblematic façade, the Maison des Têtes opens its doors to visitors for a tour of its private spaces. Back courtyard, gallery, reception room, parlour?
