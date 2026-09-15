Visite guidée – La Maison des Treize Lunes COMPLET Maison des 13 Lunes Landerneau
samedi 19 septembre 2026 · Maison des 13 Lunes · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Visite guidée – La Maison des Treize Lunes COMPLET
Maison des 13 Lunes 4 Place Saint-Thomas Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
LES INSCRIPTIONS POUR CETTE VISITE SONT CLOSES.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, comme l’an dernier, François Peyre, architecte du patrimoine et propriétaire de la maison ouvre exceptionnellement cette ancienne auberge classée monument historique. Derrière son nom poétique se cache une maison à pondalez des XVe et XVIe siècles, avec cheminée monumentale et escalier central.
Les visites de l’extérieur et de certaines parties intérieures, en petits groupes, sont menées par le propriétaire. Il pourra évoquer avec le public les premiers travaux de restauration engagés sur l’édifice, chantier qui se déroulera sur plusieurs années.
Plusieurs créneaux disponibles : 9h30, 10h30 et 11h30
Durée de la visite : 45min environ
Inscription obligatoire sur le site billetweb. .
Maison des 13 Lunes 4 Place Saint-Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11
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English :
L’événement Visite guidée – La Maison des Treize Lunes COMPLET Landerneau a été mis à jour le 2026-09-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS
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