Visite guidée La Maison du Mouton et de l’Hôtel de Loulle RDV Maison du Mouton Romans-sur-Isère

RDV Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Au cœur du centre historique de Romans, la Maison du Mouton et l’hôtel de Loulle sont de précieux témoins de l’histoire de l’architecture du Moyen Âge au XVIIᵉ siècle.

Cette visite vous dévoilera les secrets de leur restauration.

RDV Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

In the heart of Romans? historic center, the Maison du Mouton and the Hôtel de Loulle bear precious witness to the history of architecture from the Middle Ages to the 17th century.

This tour will reveal the secrets behind their restoration.

German :

Das Maison du Mouton und das Hôtel de Loulle im Herzen des historischen Zentrums von Romans sind wertvolle Zeugen der Architekturgeschichte vom Mittelalter bis zum 17.

Jahrhundert. Bei dieser Besichtigung werden Sie in die Geheimnisse ihrer Restaurierung eingeweiht.

Italiano :

Nel cuore del centro storico di Roma, la Maison du Mouton e l’Hôtel de Loulle sono una preziosa testimonianza della storia dell’architettura dal Medioevo al XVII secolo.

Questa visita vi svelerà i segreti del loro restauro.

Espanol :

En pleno centro histórico de Roma, la Maison du Mouton y el Hôtel de Loulle son preciosos testigos de la historia de la arquitectura desde la Edad Media hasta el siglo XVII.

Esta visita le desvelará los secretos de su restauración.

