Visite guidée La Maison du Textile Fresnoy-le-Grand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez au cœur de l’ancienne usine « La Filandière » et découvrez son histoire à travers son architecture.

De sa construction au XXe siècle à sa transformation en musée, explorez comment ce site industriel s’est métamorphosé au fil du temps.

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro – 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 02 74 http://www.ot-vermandois.com La Maison du Textile est située dans une partie d’une ancienne entreprise textile nommée « La Filandière ». Dans l’atelier de tissage à bras Jacquard, 28 métiers à tisser classés au titre des Monuments Historiques vous attendent, ainsi qu’une reconstitution d’une maison de tisserands.

