Visite guidée La Maison Dupré-Latour Journées européennes du Patrimoine Valence samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite de cette demeure urbaine édifiée au début du XVIe siècle par la famille Genas (dont la fortune est liée au commerce du sel). Propriété de la famille Dupré la Tour au XVIIIe siècle, elle appartient à la Ville de Valence depuis 1974.

Square Bonaparte Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Visit this urban residence built in the early 16th century by the Genas family (whose fortune was linked to the salt trade). Owned by the Dupré la Tour family in the 18th century, it has belonged to the City of Valence since 1974.

German :

Besichtigung dieses Stadthauses, das Anfang des 16. Jahrhunderts von der Familie Genas (deren Reichtum mit dem Salzhandel verbunden war) erbaut wurde. Jahrhundert im Besitz der Familie Dupré la Tour war, gehört es seit 1974 der Stadt Valence.

Italiano :

Visitate questa residenza urbana costruita all’inizio del XVI secolo dalla famiglia Genas (la cui fortuna era legata al commercio del sale). Di proprietà della famiglia Dupré la Tour nel XVIII secolo, appartiene alla Città di Valence dal 1974.

Espanol :

Visite esta residencia urbana construida a principios del siglo XVI por la familia Genas (cuya fortuna estaba vinculada al comercio de la sal). Propiedad de la familia Dupré la Tour en el siglo XVIII, pertenece a la ciudad de Valence desde 1974.

