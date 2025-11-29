Visite guidée La Maison Forte de Clérivaux et la Chapelle de Gillons Rendez-vous à la Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean

Visite guidée La Maison Forte de Clérivaux et la Chapelle de Gillons

Rendez-vous à la Chapelle de Gillons Montée de Clérivaux Chemin de la Chapelle Châtillon-Saint-Jean Drôme

Symbole du pouvoir seigneurial, lieu de résidence et centre d’une exploitation agricole, la maison forte de Clérivaux reflète un patrimoine bâti typique de la Drôme des collines.

Rendez-vous à la Chapelle de Gillons Montée de Clérivaux Chemin de la Chapelle Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

A symbol of seigneurial power, a place of residence and the center of a farm, the Clérivaux fortified house is a typical example of the built heritage of the Drôme des Collines region.

German :

Das befestigte Haus von Clérivaux, Symbol der herrschaftlichen Macht, Wohnort und Zentrum eines landwirtschaftlichen Betriebs, spiegelt ein für die Drôme des collines typisches Baukulturerbe wider.

Italiano :

Simbolo del potere signorile, luogo di residenza e centro di una fattoria, la casa fortificata di Clérivaux è un esempio tipico del patrimonio edilizio della regione della Drôme des Collines.

Espanol :

Símbolo del poder señorial, lugar de residencia y centro de una explotación agrícola, la casa fortificada de Clérivaux es un ejemplo típico del patrimonio edificado de la región de la Drôme des Collines.

