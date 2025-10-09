Visite guidée « La manufacture Castex » RDV Office de Tourisme Dax

11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 7 EUR

Début : 2025-10-09

Leur truc à eux c’est la plume…ou plutôt les plumes, celles des oies et canards gavés dans la région et avec lesquelles ils confectionnent couettes, oreillers et autres articles douillets. Visite d’une des plus anciennes entreprises de la ville.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « La manufacture Castex »

Their thing is feathers…or rather feathers, those of geese and ducks fed in the region and with which they make quilts, pillows and other cozy items. Visit one of the oldest companies in the city.

German : Visite guidée « La manufacture Castex »

Ihr Ding sind Federn… oder besser gesagt Federn, nämlich die von Gänsen und Enten, die in der Region gestopft werden und aus denen sie Bettdecken, Kopfkissen und andere kuschelige Artikel herstellen. Besuchen Sie eines der ältesten Unternehmen der Stadt.

Italiano :

La loro specialità sono le piume… o meglio, le piume delle oche e delle anatre nutrite nella regione, con le quali realizzano piumoni, cuscini e altri oggetti confortevoli. Visitate una delle aziende più antiche della città.

Espanol : Visite guidée « La manufacture Castex »

Lo suyo son las plumas… o mejor dicho, las plumas, las de los gansos y patos que se alimentan en la región y con las que confeccionan edredones, almohadas y otros artículos acogedores. Visite una de las empresas más antiguas de la ciudad.

