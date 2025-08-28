VISITE GUIDEE « LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE » Saint-André

VISITE GUIDEE « LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE » Saint-André jeudi 28 août 2025.

Pyrénées-Orientales

VISITE GUIDEE « LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE » allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 10:00:00

fin : 2025-08-28 12:00:00

Date(s) :

2025-08-28

L’ancienne abbatiale de St André est un monument incontournable de l’art roman histoire, sculptures, anecdotes…

Visite guidée les jeudis à 10h. Durée 1h30/2h. Gratuit aux -18 ans.

Rendez-vous devant la Maison d’Art roman. Réservation obligatoire.

.

allée de la Liberté

Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

The former abbey church of St André is an essential Romanesque monument: history, sculptures, anecdotes…

Guided tour Thursdays at 10am. Duration 1h30/2h. Free for children under 18.

Meet in front of the Maison d’Art Roman. Reservations required.

German :

Die ehemalige Abteikirche St. André ist ein unumgängliches Denkmal der romanischen Kunst: Geschichte, Skulpturen, Anekdoten…

Geführte Besichtigung donnerstags um 10 Uhr. Dauer 1h30/2h. Kostenlos für Personen unter 18 Jahren.

Treffpunkt vor dem Haus der romanischen Kunst. Reservierung erforderlich.

Italiano :

L’antica chiesa abbaziale di Sant’André è un monumento romanico fondamentale: storia, sculture, aneddoti…

Visita guidata il giovedì alle 10.00. Durata 1h30/2h. Gratuita per i minori di 18 anni.

Ritrovo davanti alla Maison d’Art Roman. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

La antigua iglesia abacial de St André es un monumento clave del arte románico: historia, esculturas, anécdotas…

Visita guiada los jueves a las 10 h. Duración 1h30/2h. Gratuita para menores de 18 años.

Encuentro frente a la Maison d’Art Roman. Imprescindible reservar.

L’événement VISITE GUIDEE « LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE » Saint-André a été mis à jour le 2025-06-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE