VISITE GUIDEE « LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE » Saint-André jeudi 16 octobre 2025.
Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-16 10:00:00
fin : 2025-10-16 12:00:00
2025-10-16
L’ancienne abbatiale de St André est un monument incontournable de l’art roman histoire, sculptures, anecdotes…
Visite guidée les jeudis à 10h. Durée 1h30/2h. Gratuit aux -18 ans.
Rendez-vous devant la Maison d’Art roman. Réservation obligatoire.
allée de la Liberté
Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
The former abbey church of St André is an essential Romanesque monument: history, sculptures, anecdotes…
Guided tour Thursdays at 10am. Duration 1h30/2h. Free for children under 18.
Meet in front of the Maison d’Art Roman. Reservations required.
German :
Die ehemalige Abteikirche St. André ist ein unumgängliches Denkmal der romanischen Kunst: Geschichte, Skulpturen, Anekdoten…
Geführte Besichtigung donnerstags um 10 Uhr. Dauer 1h30/2h. Kostenlos für Personen unter 18 Jahren.
Treffpunkt vor dem Haus der romanischen Kunst. Reservierung erforderlich.
Italiano :
L’antica chiesa abbaziale di Sant’André è un monumento romanico fondamentale: storia, sculture, aneddoti…
Visita guidata il giovedì alle 10.00. Durata 1h30/2h. Gratuita per i minori di 18 anni.
Ritrovo davanti alla Maison d’Art Roman. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
La antigua iglesia abacial de St André es un monumento clave del arte románico: historia, esculturas, anécdotas…
Visita guiada los jueves a las 10 h. Duración 1h30/2h. Gratuita para menores de 18 años.
Encuentro frente a la Maison d’Art Roman. Imprescindible reservar.
