Visite guidée « La minoterie restaurée de 1850 » au Vieux Domaine Le Vieux domaine Saint-Pierre

Visite guidée « La minoterie restaurée de 1850 » au Vieux Domaine Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Le Vieux domaine

Renseignement au 0692 65 66 93

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Par l’association Jardin Bourbon et Traditions

Lauréat 2021 du Loto du Patrimoine à La Réunion, la minoterie du Vieux Domaine reprend vie en 2023 après un an de travaux de rénovation. Ce moulin à maïs a été remis en marche pour la première fois depuis 60 ans. Le public pourra découvrir la minoterie restaurée mais aussi des broyages de maïs qui seront faits sur la journée.

Le Vieux domaine 76 chemin recherchant Saint-Pierre 97432 La Réunion 0692656693 https://www.levieuxdomaine.org/ https://www.facebook.com/LEVIEUXDomaine/ Le Vieux Domaine est situé dans le quartier historique de Mahavel à la Ravine des Cabris. Le parc fait partie partie des plus anciennes concessions de l’île dédiées à la culture du café. Véritable immersion dans le quotidien du XIXème siècle à la Réunion, la visite du domaine invite le promeneur à la découverte d’un lieu authentique où l’histoire, les traditions, la flore et l’art de vivre réunionnais sont mis à l’honneur. tout public, parking voiture

