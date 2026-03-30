Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg Fort du Roule Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg

Fort du Roule Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Ce promontoire du Massif Armoricain, culminant à 117 m est l’un des symboles fort de Cherbourg. Il veille sur la ville depuis l’époque médiévale. Successivement ermitage, redoute, fort, forteresse, il appartient aujourd’hui à la Marine Nationale qui en laisse l’accès libre à ceux qui veulent prendre de la hauteur pour admirer la ville et sa rade si emblématique.

Au programme

– Origines de la seule montagne du département de la Manche & extraction de grès,

– Occupation par l’armée et aménagement de la route,

– Construction de la forteresse & bidon ville,

– 2nde guerre mondiale et la création du musée.

/! Pas de visite des galeries et du musée du Roule.

Durée 2h 1.2 km A partir de 8 ans.

Inscription nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation. .

Fort du Roule Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg

L’événement Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin