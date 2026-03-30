Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg Fort du Roule Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg Fort du Roule Cherbourg-en-Cotentin dimanche 28 juin 2026.
Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg
Fort du Roule Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Ce promontoire du Massif Armoricain, culminant à 117 m est l’un des symboles fort de Cherbourg. Il veille sur la ville depuis l’époque médiévale. Successivement ermitage, redoute, fort, forteresse, il appartient aujourd’hui à la Marine Nationale qui en laisse l’accès libre à ceux qui veulent prendre de la hauteur pour admirer la ville et sa rade si emblématique.
Au programme
– Origines de la seule montagne du département de la Manche & extraction de grès,
– Occupation par l’armée et aménagement de la route,
– Construction de la forteresse & bidon ville,
– 2nde guerre mondiale et la création du musée.
/! Pas de visite des galeries et du musée du Roule.
Durée 2h 1.2 km A partir de 8 ans.
Inscription nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation. .
Fort du Roule Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg
L’événement Visite guidée La montagne du Roule, gardienne de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin
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