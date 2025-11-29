Visite Guidée La mosaique de Sante Vallar Tours

Visite Guidée La mosaique de Sante Vallar

34 Rue de la Scellerie Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-29 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-23 2026-01-17 2026-03-21

Plongez-vous au cœur de l’œuvre du mosaïste Sante Vallar à travers un parcours dans le centre-ville de Tours, à la découverte de mosaïques plus colorées les unes des autres. Accompagnée d’un guide-conférencier, vous en apprendrez davantage sur Sante Vallar et la place de la mosaïque dans la ville au début du XXème siècle, de son renouveau à la création prolifique de Vallar jusqu’au regain d’intérêt de nos jours.

Cette visite est labelisée Ville d’Art et d’Histoire.

Réservation obligatoire. Pas de réservation sur place. 12 .

34 Rue de la Scellerie Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

English :

Immerse yourself in the work of mosaicist Sante Vallar as you explore the colorful mosaics of downtown Tours. Accompanied by a tour guide, you’ll learn more about Sante Vallar and the place of mosaics in the city.

German :

Tauchen Sie ein in das Werk des Mosaikkünstlers Sante Vallar und entdecken Sie auf einem Rundgang durch das Stadtzentrum von Tours die buntesten Mosaike der Welt. In Begleitung eines Fremdenführers erfahren Sie mehr über Sante Vallar und die Bedeutung des Mosaiks in der Stadt.

Italiano :

Immergetevi nell’opera dell’artista del mosaico Sante Vallar durante un tour del centro di Tours, alla scoperta dei mosaici più colorati. Accompagnati da una guida, conoscerete meglio Sante Vallar e il ruolo dei mosaici nella città.

Espanol :

Sumérjase en la obra del artista del mosaico Sante Vallar en un recorrido por el centro de Tours, descubriendo los mosaicos más coloridos. Acompañado por un guía, conocerá mejor a Sante Vallar y el lugar que ocupan los mosaicos en la ciudad.

