Visite Guidée La mosaique de Sante Vallar

34 Rue de la Scellerie Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-03-21

Plongez-vous au cœur de l’œuvre du mosaïste Sante Vallar à travers un parcours dans le centre-ville de Tours, à la découverte de mosaïques plus colorées les unes des autres. Accompagnée d’un guide-conférencier, vous en apprendrez davantage sur Sante Vallar et la place de la mosaïque dans la ville.

Plongez-vous au cœur de l’œuvre du mosaïste Sante Vallar à travers un parcours dans le centre-ville de Tours, à la découverte de mosaïques plus colorées les unes des autres. Accompagnée d’un guide-conférencier, vous en apprendrez davantage sur Sante Vallar et la place de la mosaïque dans la ville au début du XXème siècle, de son renouveau à la création prolifique de Vallar jusqu’au regain d’intérêt de nos jours.

Cette visite est labelisée Ville d’Art et d’Histoire.

Réservation obligatoire. Pas de réservation sur place. 12 .

34 Rue de la Scellerie Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the work of mosaicist Sante Vallar as you explore the colorful mosaics of downtown Tours. Accompanied by a tour guide, you’ll learn more about Sante Vallar and the place of mosaics in the city.

L’événement Visite Guidée La mosaique de Sante Vallar Tours a été mis à jour le 2025-07-13 par Tours Val de Loire Tourisme