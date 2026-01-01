Visite Guidée La mosaique de Sante Vallar Tours
34 Rue de la Scellerie Tours Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : Samedi 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
2026-01-17 2026-03-21
Plongez-vous au cœur de l’œuvre du mosaïste Sante Vallar à travers un parcours dans le centre-ville de Tours, à la découverte de mosaïques plus colorées les unes des autres. Accompagnée d’un guide-conférencier, vous en apprendrez davantage sur Sante Vallar et la place de la mosaïque dans la ville au début du XXème siècle, de son renouveau à la création prolifique de Vallar jusqu’au regain d’intérêt de nos jours.
Cette visite est labelisée Ville d’Art et d’Histoire.
Réservation obligatoire. Pas de réservation sur place. 12 .
34 Rue de la Scellerie Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37
Immerse yourself in the work of mosaicist Sante Vallar as you explore the colorful mosaics of downtown Tours. Accompanied by a tour guide, you’ll learn more about Sante Vallar and the place of mosaics in the city.
